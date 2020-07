„Kleiner Trottel mit großem Mundwerk“

Mit dem Schiri-Eklat war Schinkels‘ Karriere in den Niederlanden ad acta gelegt. „Die Leute haben gesagt: ‘Was will der kleine Trottel mit dem zu großen Mundwerk?‘“ Es verschlug ihn nach Österreich. Bei Swarovski Tirol im Gespräch, erhält dann aber doch Hansi Müller den Zuschlag. Schinkels heuerte beim SAK an und dann beim Sportclub. Dort bekam er es unter anderem mit Spielertrainer Hans Krankl zu tun. „Wenn wir 2:3 verloren haben und der Hans hat zwei Tore gemacht, dann hat er im Bus gefeiert. Haben wir 1:0 gewonnen und der Hans hat das Tor nicht erzielt, war er down“, erinnert sich Schinkels an Mitspieler Krankl.