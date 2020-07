„Wir müssen die letzten drei Spiele gewinnen“, weiß Ried-Kapitän Tom Reifeltshammer. Ein Sieg heute gegen Innsbruck, dann einer in Horn und einer zum Abschluss gegen FAC. Die Marschrichtung zum so ersehnten Aufstieg ist klar.

Aber auch das könnte am Ende zu wenig sein, weil Aufstiegsrivale Klagenfurt einmal patzen muss. Auch wenn viele Ried bereits abgeschrieben haben, zeigt die eigene Vergangenheit: Es ist nicht unmöglich, die Kärntner noch vom Thron zu stoßen. Und ausgerechnet das große Ried-Versagen ist gleichzeitig die große Hoffnung der Innviertler.