Aufgrund der Personenidentität - Pucher ist seit 30 Jahren die prägende Figur im Klub - würde derzeit in der Öffentlichkeit „alles im Bausch und Bogen gesehen“, vermisste Ebenbauer gegenüber der APA Differenzierung. „Vom faktischen Budget her“ sei Pucher ja nicht gleichbedeutend mit dem SV Mattersburg, die Liga habe daher größtes Interesse, „wie viel die Commerzialbank in das Budget eingebracht hat und was die anderen Sponsoren“. Als Vorteil in einer prekären Situation erkannte Ebenbauer, „dass gerade Transferzeit ist und man auf der Kostenseite noch agieren könnte“.