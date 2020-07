Für Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) sind die türkisch-kurdischen Konflikte in Wien-Favoriten auf zunehmenden Extremismus zurückzuführen. Wie berichtet, soll nun eine neue Dokumentationsstelle vor allem den politischen Islam ins Visier nehmen. Einflüsse aus dem Ausland, die möglicherweise über verschiedene Vereine den Weg nach Wien finden, will man damit möglichst unterbinden, wie Raab im Talk mit Katia Wagner erklärt: „Man fragt sich, wie innerhalb einer Stunde so viele junge Leute mobilisiert werden. Da sind sicherlich Vereine dahinter, die über soziale Netzwerke Jugendliche für solche Gewaltaktionen mobilisieren.“