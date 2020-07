Österreichs Zahlen seien sehr gut. „Sie steigen langsam, explodieren nicht“, so der Mediziner am Donnerstag. Es liege an uns selbst, dass das auch so bleibe. Szekeres appellierte daher einmal mehr, Abstand zu halten, Hände zu waschen und besonders in geschlossenen Räumen zum Mund-Nasen-Schutz zu greifen.