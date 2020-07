Sie habe Heard einmal in einem Gespräch ihr schreckliches Erlebnis anvertraut, berichtete James, die 2012 bis 2015 für die Schauspielerin arbeitete, per Videoschaltung dem Londoner Gericht. Später habe Heard diese Geschichte „gestohlen“ und zu ihrem eigenen „Nutzen“ in ihre eigene umgewandelt, sagte James. Dass Heard dies gewagt habe, habe sie „natürlich sehr bestürzt und empört“, fügte sie hinzu.