Fehler 1: Haare vom Ansatz weg kämmen

Viele kämmen ihre Haare, indem sie die Bürste oder den Kamm am Ansatz ansetzen und dann nach unten ziehen. Wenn sich Knoten in den Haarspitzen befinden, führt das dazu, dass die Haare abbrechen. Besser ist es also, erst die Spitzen zu entwirren und dabei die Haare am Ansatz festzuhalten. Dann die Längen bis zu den Spitzen kämmen.