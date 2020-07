„Ich arbeite“, schreibt der Dortmund-Super-Striker auf Instagram. Ja, klar. Was soll ein Profi-Fußballer in seinem Urlaub auch sonst tun? Lässig lässt er seinen austrainierten Oberkörper in den Traktorsitz fallen. Dazu ein leicht grimmiger Blick und fertig ist der Insta-Schnappschuss - über 900.000 Likes in 15 Stunden.