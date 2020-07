Arizona-Stürmer Michael Grabner ist am Mittwoch nach dem verpassten Teamtrainingsauftakt in die Vorbereitung der Coyotes auf den NHL-Wiederbeginn eingestiegen. Das gab sein Klub, der am 30. Juli gegen Las Vegas sein einziges Vorbereitungsspiel auf das modifizierte Play-off bestreitet, bekannt. Grabner hatte zu Wochenbeginn angeschlagen gefehlt, die genaue Ursache war nicht angegeben worden.