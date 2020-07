Seit Mitternacht sind wieder neue Landeverbote, die zehn Staaten betreffen, in Kraft. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau sowie Ägypten das Coronavirus nach Österreich eingeschleppt wird. In diesen Ländern sind die Zahlen von an Covid-19 erkrankten Menschen zuletzt deutlich gestiegen.