Schließlich, so erklären Fischer und Clemens Jabloner, langjähriger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und unter Kanzlerin Bierlein Justizminister, ist die Verfassung ja nicht mehr dasselbe Dokument, wie vor 100 Jahren. Sie ist vielfach verändert worden, und „hat sich trotzdem in vielen Situationen bewährt“, so Fischer. Dass unsere Verfassung nicht etwa, wie in anderen Staaten, ein klar abgegrenztes Dokument ist, sondern stattdessen über Gesetze und Paragraphen hinweg verstreut, hat historische Gründe, erklärt Jabloner. Die Bundesverfassung wird auch heute noch immer wieder abgeändert; eine zweite Gesamtänderung, wie das beim Beitritt Österreichs zur europäischen Union der Fall war, hält Jabloner aber für unrealistisch: „In fundamentalen Fragen ist man mit dem Kompromiss, den wir haben, zufrieden.“