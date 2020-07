Damit sein Kebab nicht kalt wird, ist ein 25-jähriger Brite am Sonntag in die eigene Wohnung eingebrochen. Laut eigener Aussage war Reece Barr zuvor mit Freunden unterwegs gewesen und hatte wohl ein Bier zu viel erwischt. Eine Überwachungskamera (Video oben) filmte die kuriose Aktion, die sich in der englischen Stadt Yorkshire zugetragen hat.