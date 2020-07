Mit „Ghost of Tsushima“ erscheint am 17. Juli der letzte und dementsprechend bereits mit Spannung erwartete Exklusivtitel für Sonys PlayStation 4, ehe diese gegen Jahresende durch ihren Nachfolger, die PlayStation 5, abgelöst wird. krone.tv hat sich in der Rolle des Samurai Jin Sakai bereits in die Schlacht gegen die mongolischen Invasoren geworfen und durchaus Gefallen an den dynamischen Kämpfen des bildgewaltigen, blutigen und pathetischen Open-World-Spiels gefunden. Allzu oft verlässt sich der Titel jedoch zu sehr auf Genrekonventionen und verliert sich in monotonen Nebenmissionen.