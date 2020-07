Gegen 16.30 Uhr war der 50-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Pkw in Dobl, auf der L 304 von Fading kommend in Fahrtrichtung Dobl, unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 5,000 kam ihm ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen entgegen. Er verriss den Pkw, verlor die Kontrolle und wurde in weiterer Folge in den Acker geschleudert. Dabei erlitt der 50-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.