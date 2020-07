„Es ist uns am Platz nicht gelungen, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man die Saison anschaut, war das dann auch zu oft der Fall“, gestand der enttäuschte Trainer Christian Ilzer. „Wenn man Gründe sucht“, sagte Ilzer am Ende seiner verkorksten ersten Saison in Wien-Favoriten, „hätten wir in den richtigen Momenten die Qualität gebraucht, um für uns ein Momentum zu holen“.