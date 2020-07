Eine bunte Mischung ist es am Ende dann bei den Traiskirchnern Neuzugängen geworden. Mit den Heimkehrern Oliver Mohr und Patrick Haas hat sich die Lederer-Elf viel Routine in die Mannschaft geholt. Dominik Krischke wird mit Michael Stöckl und Semir Karalic um den Platz im Tor der Niederösterreicher kämpfen. Und am letzten Transfertag wurde mit Florian Fischerauer auch noch ein junger Spieler von den Admira Juniors verpflichtet.



Fischerauer - ein Spieler mit allen Anlagen

Vor allem von Fischerauer erwartet sich Trainer Oliver Lederer und Obmann Werner Trost einiges. „Er ist ein super Fußballer. Übersicht, Spielverständnis und eine tolle Technik sind seine großen Pluspunkte. Außerdem kann er auch noch Tore erzielen und er ist sich im Spiel für keine Drecksarbeit zu schade“, so Trost weiter, „ich freue mich schon richtig auf das morgige Testspiel gegen den Wiener Sportclub.“ Spielbeginn ist um 18.30 Uhr im Stadion in Traiskirchen. Wir übertragen dieses Spiel zwischen dem FCM Traiskirchen und dem Wiener Sportclub live auf https://www.facebook.com/DieRegionalliga oder auf https://www.krone.at/fussball-dritte-liga