Nicht jeder Spitzenplatz bei einem Ranking ist ein Grund zum Feiern, aber anschauen kann mans ich die Zahlen allemal: Im Jahr 2019 wurden laut Statistik Austria in Österreich 46.034 Ehen geschlossen, um 434 bzw. 0,9 Prozent weniger als 2018. Am stärksten zurückgegangen ist die Zahl der Hochzeiten in Kärnten: minus 4,8 Prozent - in absoluten Zahlen wurden im südlichsten Bundesland 2705 Hochzeiten gefeiert.