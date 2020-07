Noch immer fehlt jede Spur von jenem 61-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, eine Gasleitung in seiner Wohnung in Wien-Ottakring manipuliert zu haben, um im Zuge einer Delogierung eine Explosion herbeizuführen. Wie berichtet, waren ein Schlosser sowie drei weitere Anwesende am Dienstag nur durch Glück dem Tod entronnen. Der mutmaßliche Täter ist verschwunden - wird seitens der Polizei jedoch nach wie vor in der Bundeshauptstadt vermutet. Die Exekutive bittet um Mithilfe.