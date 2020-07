„War ich das etwa?“ - Dieser Satz wird Schauspieler Jaleel White für immer prägen. Eigentlich war seine Rolle des Steve Urkle in der Serie „Alle unter einem Dach“ als einmaliger Gastauftritt geplant. Doch sie kam so gut an, dass Urkle ganze zehn Jahre fix ins Drehbuch geschrieben wurde. Vom Gastauftritt zur Hauptrolle - das klingt nach einem Traum. Doch ausgerechnet das sollte Jaleel White zum Verhängnis werden ...