Die Stadt legt den „Tenino-Dollar“, den manche Bewohnerin in Anlehnung an den Bürgermeister auch „Wayne-Dollar“ nennen, nicht zum ersten Mal auf. Bereits in den 1930er-Jahren kam diese Maßnahme zum Einsatz, als die Wirtschaft während der Großen Depression einbrach. Aus Mangel an Papier wurde damals auf Fichtenrinde gedruckt.