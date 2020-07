Die Vorfälle wecken Erinnerungen an die Horror-Fratze „Momo“, die sich im Vorjahr vorwiegend als Kettenbrief über soziale Medien verbreitete und für Angst und Schrecken unter Kindern sorgte. Damals wie heute gilt: Wer eine solche Nachricht bzw. Kontaktanfrage erhält, sollte diese am besten ignorieren und auf keinen Fall an Freunde weiterleiten.