Die Registrierungspflicht soll dazu beitragen, das Infektionsniveau in Lettland niedrig zu halten. „Wir sind uns bewusst, dass eines der potenziellen realen Risiken von Menschen ausgeht, die aus sogenannten Hochrisikogebieten oder aus Ländern nach Lettland einreisen, in denen die Prävalenz der Krankheit viel höher ist als in Lettland und innerhalb der sicheren Grenzen Europas“, so Ministerpräsident Krisjanis Karins.