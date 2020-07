Die Show wurde bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar und März in Thailand gedreht. Ausgestrahlt wird sie ab 22. Juli auf RTLZWEI. „Ich sage es mal so, es war nicht sehr schön, während des Drehs dort krank zu werden“, verriet Cathy Hummels nun der „Bild“ über ihre Keim-Infektion. „Ich habe etwas gegessen, was nicht gut war, und mir so den Keim eingefangen, der mir extrem zu schaffen machte.“