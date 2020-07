Der volkswirtschaftliche Schaden geht in die Millionen und kann noch nicht genau beziffert werden. Der seit 1536 stattfindende Niederwölzer Maxlaunmarkt konnte in seiner 483-jährigen Geschichte nur in den Jahren 1714 bis 1715 auf Grund der Pest und 1944 bis 1945 auf Grund des zweiten Weltkrieges nicht durchgeführt werden. Albert Brunner erklärt: „Auch wenn es bisher für mich undenkbar war, durch die Coronavirus-Pandemie ist es Realität geworden und wir müssen den 484. Niederwölzer Maxlaunmarkt offiziell absagen. Der Erlass des Gesundheitsministeriums für Großveranstaltungen macht eine Durchführung eines Großereignisses wie den Niederwölzer Maxlaunmarkt, das mit über 80.000 Besuchern eines der größten und ältersten steirischen Volksfeste ist, in der gewohnten Form nicht möglich.“