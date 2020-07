Lateinamerika immer mehr in Fängen des Virus

In Lateinamerika und der Karibik stieg die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie unterdessen auf mehr als 150.000. Nach einer AFP-Zählung verzeichnete die Region am Mittwoch offiziell 151.022 Todesopfer und 3,54 Millionen Infektionen. Damit steht die Region bezüglich Todesopfer an zweiter Stelle hinter Europa, wo insgesamt 203.793 Menschen starben.