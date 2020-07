Vier Punkte nach zwei Rennen

Zum Sportlichen: Im ersten Rennen in Spielberg schied Ricciardo aus. Der zweite Bewerb verlief erfolgreicher: Als Achter schnappte sich der Renault-Pilot zumindest vier Zähler. Am Sonntag geht‘s in Budapest weiter. Ob es der Renault-Fahrer auch in Ungarn kulinarischen krachen lässt, bleibt abzuwarten ...