Microsoft-Gründer Bill Gates, Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Chef Jeff Bezos, Ex-US-Präsident Barack Obama oder auch Reality-TV-Star Kim Kardashian haben in der Nacht auf Donnerstag einen Geldregen auf Twitter versprochen: Doch das Versprechen auf schnelles Geld war freilich ein Betrug, zahlreiche Prominente sind Opfer einer bis dato beispiellosen Hacker-Attacke geworden. Die Täter setzten Tweets auf zahlreichen Accounts ab, die zu einer Bitcoin-Zahlung aufriefen - als Belohnung wurde die doppelte Summe in der Kryptowährung in Aussicht gestellt.