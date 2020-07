Bereits am 19. September wird Hartberg den österreichischen Klubfußball erstmals in Europa vertreten. Die 2. Runde der Europa-League-Qualifikation wird Coronavirus-bedingt nur in einem Match ausgetragen, ob auswärts oder zuhause entscheidet das Los. Weil die Partie als Geisterspiel steigt, will der Klub mit dem kleinsten Budget der Liga (4,3 Millionen Euro) im Falle des Falles in der eigenen Profertil-Arena bleiben. „Wir werden alles daran setzen, nicht nur mitzuspielen, sondern auch die eine oder andere Sensation in Europa zu schaffen“, sagte Sportdirektor Erich Korherr nach der „Sternstunde“. „Wir haben ein nie erträumtes Ziel erreicht.“