„Das wusste ich nicht!“ Hamilton reagierte überrascht, als er erfuhr, dass er den Rekord von Michael Schumacher an meisten Siegen auf einer Strecke knacken kann. „Schumi“ triumphierte in Frankreich achtmal, Hamilton hält in Ungarn bei sieben Siegen (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019). „Immer wenn ich auf Michaels Bestmarken angesprochen werde, erinnert mich das an seine unglaubliche Größe“, zeigt sich Hamilton demütig.