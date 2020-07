Probetraining in Graz

Für einen Seekirchener ist der Transferbalken noch nicht runter gegangen: Fabian Neumayr wittert die Chance, ins Profi-Lager zu wechseln. Neben den Zweitligisten GAK und Steyr hat auch Bundesligist Sturm Interesse am 21-jährigen Stürmer deponiert, Montag in Graz mit ihm ein Probetraining vereinbart. Womit Neumayr möglicherweise noch weit in den August hinein eine sehr heiße Transfer-Aktie bleibt.