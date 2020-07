Gestiftet hat den 442. Salzburger Stein das Christian-Doppler-Gymnasium. Für Margules ist es nicht der erste Stolperstein in der Stadt: Bereits im Jänner wurde vor seinem Wohnhaus am Josef-Mayburger-Kai 38 ein Andenken verlegt. „Wir haben festgestellt, dass Margules eigentlich genau so lange und oft in der Synagoge war,wie er daheim war - wenn man die Schlafzeit abzieht“, sagt Hanna Feingold, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, die derzeit rund 68 Mitglieder im gesamten Bundesland zählt.