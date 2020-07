Mittwoch in den Mittagsstunden in Salzburg-Gnigl: Am Tag nach dem Corona-Ausbruch herrscht reger Parteienverkehr. „Wir spüren das natürlich“, sagen die Polizisten. Verschiedene Anzeigen wurden schon erstattet: Verwüstung durch Graffiti-Sprayer, häusliche Gewalt. „Man hat schon das Gefühl, dass das Virus jetzt näher kommt“, sagen zwei Beamte nachdenklich. Auch auf dieser Dienststelle mussten zwei Kollegen vorsichtshalber zum Test. Ob die Personalnot jetzt akut ist? Das will niemand näher kommentieren. „Kurzfristig überstehen wir das“, so die Einschätzung.