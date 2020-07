Der dänische Speiseeis-Hersteller Hansens Is nennt sein Eis am Stil ab sofort nicht mehr „Eskimo“. Diese Entscheidung sei Ergebnis einer reiflichen Überlegung und des Dialogs, schrieb das Unternehmen auf Facebook. Der Begriff „Eskimo“ erinnere die Inuit und andere arktische Völker an „eine Geschichte der Erniedrigung und der Ungleichbehandlung“.