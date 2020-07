Die Jugendlichen konnten damals in letzter Minute gerettet werden. Zwei Schülern an Bord des Busses gelang es, die Polizei zu alarmieren. Polizisten blockierten den Bus daraufhin südöstlich von Mailand und schlugen dessen hintere Scheiben ein. Während das Fahrzeug in Flammen aufging, brachten sie die Kinder in Sicherheit.