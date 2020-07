Der Stripfinger Sportdirektor Kleer hat also den Trainer Kleer mehr als nur zufrieden gestellt mit den getätigten Transfers: „Natürlich sind uns viele Wünsche erfüllt worden. Wir haben eine starke Mannschaft und einen guten Konkurrenzkampf. Das Wichtigste wird sein, dass wir unsere Ausfälle, so wir welche haben, kompensieren können. Wer das am besten in der Liga macht, wird am Ende wohl auch ganz oben in der Tabelle stehen. Wir wollen natürlich vorne mitspielen.“ Trainer und Sportdirektor Kleer ist aber auch über das Ende der Transferzeit sehr froh. „Dann kann ich morgen einmal ganz in Ruhe und ohne Anrufe Mittagessen gehen“, lacht Kleer.