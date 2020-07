Die 56-jährige Frau aus der Steiermark fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad hinter ihrem Ehemann auf dem Rad- und Gehweg neben der Ossiacher See Süduferstraße (L 49) von Ossiach kommend in Richtung Villach. Zur selben Zeit radelte ein 10-jähriger Bub aus Wien mit seiner Familie in die entgegengesetzte Richtung. Als das Ehepaar und die Familie im Bereich von Heiligen Gestade, Villach Stadt, aneinander vorbeifahren wollten, streiften die Pedale der beiden Fahrräder von der Steirerin und dem 10-Jährigen. Beide kamen zu Sturz. Der Bub erlitt lediglich leichte Verletzungen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung ins LKH Villach gebracht.