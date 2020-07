4,5 Millionen Euro pro Jahr

Huber weiß aber auch, dass der Sprung auf Platz eins ohne die vielen Betriebe im 2700-Einwohner-Ort kaum möglich wäre. Ein Mix von Einzelunternehmen bis zum Konzern mit 1100 Mitarbeitern spült jährlich 4,5 Millionen € an Kommunalsteuer in die Gemeindekasse. Das ist ein Drittel des Budgets. Viel mehr wird es in den nächsten Jahren auch nicht werden. Huber will keine weiteren Betriebsansiedelungen forcieren, sondern sagt: „Zuerst wollen wir die Verkehrsproblematik lösen!“