„Seit dem Jahr 2002 wurden 962 Hochwasserschutzprojekte um 969 Millionen Euro umgesetzt“, sagt der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger, der seit 2013 die Agenden von Rudi Anschober (Grüne) und seinem Parteifreund Elmar Podgorschek (FPÖ) in „dritter Generation“ bearbeitet. Und er wird nicht der letzte in dieser Reihe sein. Denn im Eferdinger Becken, dem größten Brocken, ist noch nicht einmal ein Bagger aufgefahren, um einen Damm zu errichten – nur viele Häuser wurden inzwischen abgerissen. Von 153 Eigentümern haben rund die Hälfte das Absiedelungsangebot – 80 Prozent des Wertes – angenommen. So wurde etwa das Dorf Hagenau in Goldwörth fast „ausradiert“, wo Häuser standen, stehen jetzt maximal noch Wohnwagen.