Mit der Rikscha in die Kirche

Als einzigartiges Projekt erwähnt Dieter Schmidt, der Leiter des Seniorenzentrums in Wagna, die sonntäglichen Kirchgänge mit drei Rikschas. „Unsere Bewohner können bis vor den Altar fahren und an der Messe teilnehmen.“ An einer vierten Rikscha mit Beiwagen werde gerade gebaut.