Das Unglückliche an der Geschichte: Die Polizei wurde auf den Vorfall erst durch ein Video in den Sozialen Netzwerken aufmerksam. Ronaldos Schwester, also Juniors Tante hatte ein Video gepostet und es erst nach einiger Aufregung wieder gelöscht. Auch der Juventus-Star selbst soll das besagte Video in seiner Story für kurze Zeit online gestellt haben, ehe er den Fehler bemerkt hatte. Aber offenbar war es da schon zu spät.