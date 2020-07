Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) zeigte sich vor dem Treffen optimistisch: „Der größte Erfolg ist das gemeinsame Bekenntnis zur Verkehrsberuhigung in der City.“ Bei der Umsetzung sei eine gute Vorbereitung wichtig und nicht so sehr der Termin. Unterstützung gab es von den grün regierten Nachbarbezirken Leopoldstadt und Neubau: „Weniger Verkehr in der Innenstadt bedeutet auch weniger Verkehr für uns.“