Um 8.30 Uhr wird heute an der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung verhandelt. Zeitgleich wird vor den Toren demonstriert. Der Projektbetreiber der 380-kv-Leitung, die Austrian Power Grid, unternimmt einen neuerlichen Anlauf zur Errichtung der Masten am Heuberg. Dabei geht es heute um die Bewilligung einer Ausnahmegenehmigung für die Tonnagebeschränkung auf der Dax-Lueg-Straße in Koppl: Die tonnenschweren Lkw dürfen derzeit nicht zum Mastenstandort zufahren.