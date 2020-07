Unglaubliche Szenen sollen sich in der Nacht auf Mittwoch im beschaulichen Grünau im Almtal (OÖ) abgespielt haben. Ernst August von Hannover will in seinem Jagdhaus von zwei Polizisten geschlagen und anschließend in die Psychiatrie eingewiesen worden sein. Laut Polizeibericht war freilich alles ganz anders.