Eine 70 Jahre alte Frau ist seit Sonntagnachmittag in Graz abgängig. Die alte Dame hatte sich im östlichen Stadtbezirk St. Peter von einem Verwandtenbesuch auf den Heimweg gemacht, ist aber nicht an ihrer Wohnadresse eingetroffen. Sie leidet unter starker Demenz, dürfte orientierungslos und dadurch in einem hilflosen Zustand sein, wie seitens der Familie und der Landespolizeidirektion befürchtet wird.