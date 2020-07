Martin Haberer alias MAEXX ist einer der erfolgreichsten DJs in Südtirol, doch in seinem Hauptberuf ist er Rettungssanitäter beim Landesrettungsverein „Weißes Kreuz“ und hat die Corona-Krise dadurch auch hautnah an der Front mitbekommen. Während der Ausgangs- und Kontaktsperre hat der 33-Jährige aus Terlan bei Bozen für seine Fans Musik-Sessions aus seinem Haus gestreamt. „Ich hab gemerkt, dass sich die Leute danach sehnen, wieder ihre Freiheit zurück zu bekommen und wieder das Leben feiern zu können“, so Martin Haberer alias MAEXX.