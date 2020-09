Ein Schwachpunkt der Panasonic-In-Ears, den sie sich mit ihrer gesamten Zunft teilen, ist die Bedienung. Lautstärke-Regulierung, der Zugriff auf Sprachassistenten am Handy oder die laufende Wiedergabesteuerung erfolgen mit Tipp-Gesten direkt am Ohrstöpsel - und die muss man erst auswendig lernen, bevor man die RZ-S300W wirklich im Griff hat. Da werden die meisten Menschen Lautstärke und Wiedergabe lieber direkt am Smartphone regeln, statt auf den Stöpseln herum zu klopfen.