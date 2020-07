„Geht nur verpflichtend“

Die Begründung des Mediziners: Es sei mittlerweile bewiesen, dass ein Mund-Nasen-Schutz vor allem in geschlossenen Räumen die Infektionsketten unterbreche. In Kombination mit Distanz und regelmäßigem Händewaschen könne man die Pandemie am besten bekämpfen. Das predigt zwar auch die Bundesregierung, plädiert dabei aber an die Eigenverantwortung. Szekeres ist skeptisch: „Natürlich tragen idealerweise alle freiwillig eine Maske. Im Moment tun das nur die Wenigsten, also geht es nur verpflichtend.“