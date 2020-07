Weitere Tote bei Bergunfällen

Am Mittwoch forderten Bergunfälle in Frankreich zudem drei weitere Todesopfer. In der Bergkette Aiguilles Rouges in der Nähe von Chamonix kamen ein 40 Jahre alter Niederländer sowie eine 30 Jahre alte Französin ums Leben. Die beiden Leichen seien auf rund 2200 Metern Seehöhe gefunden worden, hieß es.