Und auch Staatsbetriebe wie die Asfinag, die ÖBB oder die Bundesforste würden deutlich zu viel verlangen. Hier ruhe zur Zeit der 5G-Ausbau und es sei auch in absehbarer Zeit keine Änderung in Sicht. Es sei auch die Politik gefordert, denn die Netzbetreiber hätten ihre Hausaufgabe gemacht und seien in Vorleistung gegangen, so Bierwirth bei einem Pressegespräch.