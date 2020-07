Hut auf unter der Sonne

Die Sonne am See und auf den Bergen ist stark. Eine Kopfbedeckung schützt, ansonsten kann es zum Sonnenstich kommen. Erste Anzeichen sind Kopfweh und Übelkeit. Betroffene sollte man in den Schatten bringen, aufrecht hinsetzen, kühle Tücher auf die Stirn. Tritt in beiden genannten Fällen keine Besserung ein, sollte man Hilfe holen.

Leichte Sonnenbrände kann man übrigens mit Hausmitteln wie Topfenwickel behandeln. Bei Zeckenbissen darauf achten, das Tier mit Pinzette oder Zeckenkarte samt Beißwerkzeug zu entfernen.